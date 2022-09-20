На трассе под Челябинском из-за ДТП дорогу перекрыли шлакоблоки

Видео: Трасса М5 Уфа-Челябинск / ВКонтакте

На челябинском участке трассы М5 Уфа-Челябинск у Сима произошло ДТП с участием большегрузов. Как пишут очевидцы, из-за аварии дорогу забросало шлакоблоками.

— У МАЗа без прицепа отказали тормоза. Далее он совершил касательное ДТП с Ладой Грантой, столкнулся с KIA K5, которому замял весь зад, и в продолжении столкнулся с полуприцепом впереди идущего МАЗа. В его прицепе находился груз в виде газоблоков, рассыпавшихся по дороге, — пишет пользователь в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в ВКонтакте.

Инцидент произошел сегодня ночью, 20 сентября. Несмотря на аварию и шлакоблоки на дороге, движение по трассе не было остановлено. Кроме того, как пишут очевидцы, все участники ДТП живы.

Ранее в поселке Горном под Миассом из-за непотушенного сигаретного бычка загорелась баня. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

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