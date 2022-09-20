В Челябинской области за неделю на 230% выросла заболеваемость Covid-19 среди школьников

Больше всего заболеваемость выросла среди детей 7-14 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшую неделю в Челябинской области выросла заболеваемость коронавирусом среди детей. Младенцы стали болеть Covid-19 на 52% чаще, дети от года до 6 лет — на 22% чаще. В группе школьников 7-14 лет заболеваемость возросла на 230%, а среди подростков 15-17 лет она увеличилась на 220%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди взрослых уровень заболеваемости также поднимается. Южноуральцы 18-29 лет на 26% чаще стали заболевать коронавирусом. Седи жителей региона 50-64 лет заболеваемость поднялась на 11%, среди пенсионеров старше 65 лет выросла на 9%. А вот в группе жителей Челябинской области от 30 до 49 лет подъем заболеваемости составил всего 2%.

Эпидситуация ухудшилась среди детей, но большую часть заболевших сейчас все же составляют взрослые.

— Заболеваемость поддерживается взрослым населением, составляющим 86,3% в ее структуре, — уточнили в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

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