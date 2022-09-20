Работают и танцуют: три челябинки вышли в полуфинал конкурса красоты для офисных работниц

Челябинские полуфиналистки. Фото: мисс Офис/vk.com

Три претендентки из Челябинска прошли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис-2022». На титул и главный приз в 3 млн рублей претендуют юрист Оксана Козионова, методист отдела обучения Юлия Федосеева и менеджер по продажам Елена Гельмель, сообщает Hornews.com.

По условиям конкурса, бороться за победу могут девушки 20-35 лет, работающие в офисе. Сначала организаторы конкурса оценивали анкеты и фото кандидаток, потом устроили кастинг и отобрали 115 полуфиналисток. С 19 сентября началось онлайн-голосование на сайте конкурса. По его итогам определят 30 участниц финала.

Помимо 3 млн рублей офисных работниц в финале ждут дополнительные призы: гаджеты, туристические путевки, ювелирные украшения, элитная косметика, сертификаты на посещение SPA-центров и дизайнерские наряды.

Помимо внешности и профессиональных достижений участницы конкурса представляют на суд публики и жюри свои хобби.

— В свободное время я учу людей танцевать, чувствовать себя и свое тело, — рассказала Оксана Козионова.

Юлия Федосеева танцует бачату, занимается спортом и плавает в бассейне. А Елена Гельмель увлекается йогой и даже преподает ее другим челябинкам.

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