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Общество20 сентября 2022 4:46

Правительство Челябинской области усилит контроль над частными автобусами

В регионе станет больше регулируемых маршрутов
Ольга ЩАПИНА

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство Челябинской области увеличивает финансирование регулируемых маршрутов. Таким образом регион планирует контролировать частные автобусные маршруты. По мнению губернатора Алексея Текслера, маршрутки должны быть забрендированы под муниципальный транспорт.

— Мы каждый год увеличиваем объем средств, который направляем на регулируемые маршруты, — рассказал Алексей Текслер. — Мы не против, чтобы были частники, но они должны ездить на современном комфортном транспорте. Он должен быть забрендирован также как муниципальный транспорт. Маршруты, которые мы софинансируем, мы можем регулировать.

Дополнительное финансирование сейчас регион направляет на частные маршруты, которые не достаточно популярны, чтобы окупаться, но необходимы небольшим поселкам и отдаленным районам Челябинска. Так на днях губернатор поручил возобновить маршрут автобуса через поселок Боровое, чтобы его жители могли добраться до Челябинска в удобное время.

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