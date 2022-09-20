Алексей Текслер поручил исправить плохое состояние детского сада в селе Кулуево Челябинской области

Жители Аргаяшского района обратились к Алексею Текслеру с проблемами. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочей поездкой посетил Аргаяшский район. В селе Кулуево к главе региона обратились жители поселка сразу с несколькими проблемами: нехватка школьных учебников, благоустройство местного парка, аварийное состояние детского сада. Губернатор поручил главе района проработать вопросы и представить решение, а затем решил лично выяснить, в каком состоянии находится детский сад. Как оказалось, в саду не обустроены детские площадки. Фасад здания и крыша в аварийном состоянии, в группах холодно, не хватает места, бытовых удобств.

— Обратил внимание на проблемные объекты, в частности детский сад в Кулуево, — отметил Алексей Текслер. — Я, честно говоря, не ожидал, что в таком состоянии могут быть объекты, где у нас занимаются дети. Эту ситуацию будем быстро исправлять. Я главе высказал, что я думаю по этому поводу. Есть над чем поработать в этом вопросе.

По словам главы района Игоря Ишимова, в планах строительство нового детсада в 2024 году, но Алексей Текслер подчеркнул, что это не значит, что не надо обращать внимания на учреждение, в которое сейчас ходят дети.

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