В Магнитогорске у девушек вымогали деньги за украденные из соцсетей фото

Девушки полагали, что их фото увидят лишь те, кому они сами разрешат Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области девушек шантажировали украденными фото и видео. Злоумышленники требовали денег, угрожая выслать друзьям и родственникам жительниц Магнитогорска снимки с пикантными сюжетами.

Страницу 23-летней жительницы Магнитогорска в соцсети взломали. Сразу же после этого девушке прислали сообщение с фотографией ее паспорта и откровенными фото и видео, которые она загружала, ограничив к файлам доступ. Вымогатели требовали 3 тыс. рублей за то, чтобы приватные фото и ролики больше никто не увидел. Девушка не стала платить, и вскоре злоумышленники сообщили, что опубликовали все ее интимные снимки.

— От аналогичных действий пострадала 19-летняя жительница Магнитогорска. Под угрозой распространения ее приватных фотографий неизвестные требовали перечислить им 30 тыс. рублей, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

В полиции возбудили уголовные дела о вымогательстве и пытаются разыскать преступников.

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