В Челябинской области молодой водитель сбил 8-летнего ребенка

Фото: ГИБДД по городу Миассу

В Миассе в ДТП пострадал восьмилетний ребенок. Вечером 19 сентября он попал под колеса Nissan March на улице Ильменской. Малолитражкой управлял 22-летний мужчина.

Как рассказали в ГИБДД Миасса, ребенок перебегал дорогу в неустановленном месте. Школьник получил травмы, с места аварии его увезли в больницу.

Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливают.

Ранее в Челябинской области трассу М-5 перегородили шлакоблоки, рассыпавшиеся во время аварии.

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