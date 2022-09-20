В Челябинске пенсионерка и супружеская пара организовали два наркопритона

Интерьер нехорошей квартиры. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске полицейские ликвидировали два наркопритона. Один находился в Ленинском, а второй в Металлургическом районе.

На улице Вагнера в Ленинском районе 62-летняя пенсионерка сдавала свою квартиру желающим употребить синтетические наркотики. В комнатах сотрудники МВД застали двух наркозависимых и нашли всевозможные приспособления для приема запрещенных веществ: колбы, трубки, фольгу со следами нагара.

В Металлургическом районе в притон квартиру превратили 41-летний ранее судимый муж и его 30-летняя жена. Полицейские застали в квартире троих посетителей и снова нашли приспособления для приема наркотиков.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, клиентов, подпольных заведений привлекли к административной ответственности за употребление наркотиков, а в отношении хозяев квартир возбудили уголовные дела об организации притонов. До суда челябинцы будут находиться под подпиской о невыезде.

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