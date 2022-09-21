Как студенту открыть свой бизнес

Фото: благотворительный фонд «Капитаны»

В Челябинске прошёл первый отборочный турнир программы молодёжного предпринимательства «Я в деле». Участниками стали более 100 студентов Челябинского госуниверситета. Победители турнира пройдут полный курс предпринимательской грамотности и смогут реализовать собственный стартап.

Игра «Рынок и капитал» — под таким брендом прошли соревнования, - это симулятор бизнес-процесса, моделирующий процесс заработка денег. В арсенале участников были четыре инструмента: работа по найму, инвестиции, бизнес и доверительное управление. Стартовые условия равные, но разный личный потенциал. Задача игры – выработка эффективной бизнес-стратегии, которая позволит получить максимальное количество баллов, выйти в финал и сражаться на федеральном уровне с лучшими студенческими командами из других регионов.

— Сегодня у молодых людей большой запрос на предпринимательство, и этот образовательный проект помогает им понять, как устроен бизнес, как работает рынок. Программа дает возможность включиться в создание проектов и начать строить свое будущее здесь и сейчас. Да, на этом пути будет много ошибок. Но их нужно не бояться, а ценить, потому что это уникальный опыт. Если ты ошибаешься, значит, что-то делаешь. В этот момент ты начинаешь расти, – обратился к участникам депутат Госдумы от партии «Новые люди», зампред комитета по просвещению Максим Гулин.

Фото: благотворительный фонд «Капитаны»

Финалисты отборочного тура попадут на курс предпринимательства программы «Я в деле». Там эксперты-практики помогут ребятам разработать бизнес-идею и довести ее до прототипа проекта.

— Когда я был студентом, я тоже пробовал заниматься бизнесом. Но никто не мог мне тогда рассказать, что делать и как правильно начать. А сегодня у вас есть уникальная возможность узнать, как это работает, не наступить на грабли, — поделился ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

Фото: благотворительный фонд «Капитаны»

Проект «Я в деле» реализуется благотворительным фондом «Капитаны» уже в 63 регионах России при поддержке минобрнауки и минпросвещения России, Росмолодежи, Фонда содействия инновациям, а также правительства России и лично Михаила Мишустина.

Присоединиться к обучению можно на официальной странице программы «Я в деле» - vk.com/yavdele.chel.