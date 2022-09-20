В Челябинске больше тысячи человек заболели коронавирусом за день

Заболеваемость в регионе вновь резко выросла
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 1037 случаев коронавируса — на 77 больше, чем накануне. Среди новых заболевших 90 школьников.
По данным регионального министерства здравоохранения к 20 сентября, на лечении находятся 12 812 южноуральцев с Covid-19,
За сутки четыре пациента умерли от коронавируса. С начала августа ежедневно сообщали не более чем о 3 случаях смерти от ковидной пневмонии.
За все время с начала пандемии корона вирус диагностировали у 364 595 жителей Челябинской области.
Напомним, за прошлую неделю на 230% выросла заболеваемость коронавирусом среди детей 7-14 лет в Челябинской области.
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