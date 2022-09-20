Челябинский «Трактор» поместил вратаря Эмиля Гарипова в список отказов

Эмиль Гарипов выставлен «Трактором» на драфт отказов. Фото ХК «Трактор»

Эмиль Гарипов заключил двухлетний контракт с «Трактором» в мае 2021 года, перейдя в состав черно-белых из московского «Динамо». В прошлом сезоне Гарипов сыграл за «Трактор» всего 14 матчей (7 побед), в этом его задействовали в двух играх.

В пресс-службе ХК «Трактор» сегодня, 20 сентября сообщили, что выставили Эмиля Гарипова в список отказов. Это означает, что в течение 48 часов клубы КХЛ могут подписать контракт с 31-летним голкипером.

— Процент отраженных бросков вратаря составил 77.8, коэффициент надежности 4.84. В прошлом регулярном чемпионате Эмиль сыграл в 14 встречах, одержал семь побед при коэффициенте надежности 2.78 и проценте отраженных бросков 91.1. Также на его счету был один матч на «ноль» против казанского «Ак Барса», — рассказали в пресс-службе «Трактора».

Отметим, что Эмиль Гарипов — воспитанник казанского «Ак Барса».

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