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Спорт20 сентября 2022 7:03

Челябинский «Трактор» поместил вратаря Эмиля Гарипова в список отказов

Голкипера может забрать любой из клубов КХЛ
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
Эмиль Гарипов выставлен «Трактором» на драфт отказов. Фото ХК «Трактор»

Эмиль Гарипов выставлен «Трактором» на драфт отказов. Фото ХК «Трактор»

Эмиль Гарипов заключил двухлетний контракт с «Трактором» в мае 2021 года, перейдя в состав черно-белых из московского «Динамо». В прошлом сезоне Гарипов сыграл за «Трактор» всего 14 матчей (7 побед), в этом его задействовали в двух играх.

В пресс-службе ХК «Трактор» сегодня, 20 сентября сообщили, что выставили Эмиля Гарипова в список отказов. Это означает, что в течение 48 часов клубы КХЛ могут подписать контракт с 31-летним голкипером.

— Процент отраженных бросков вратаря составил 77.8, коэффициент надежности 4.84. В прошлом регулярном чемпионате Эмиль сыграл в 14 встречах, одержал семь побед при коэффициенте надежности 2.78 и проценте отраженных бросков 91.1. Также на его счету был один матч на «ноль» против казанского «Ак Барса», — рассказали в пресс-службе «Трактора».

Отметим, что Эмиль Гарипов — воспитанник казанского «Ак Барса».

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