В Ленинском районе Челябинска на месяц перекроют улицу и ограничат подъезд к школе

Автомобилистам советуют ехать в объезд
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинске перекроют движение на двух участках улицы Агалакова.
С 12:00 20 сентября для автомобилистов будет недоступен отрезок улицы между домами №42 и №48. Движение там обещают возобновить поле дорожных работ в 20:00 20 октября.
— В зону ограничения попадает подъезд к школе №51 со стороны улицы Агалакова, — предупредили в мэрии Челябинска.
С 12:00 26 сентября закроют также участок улицы Агалакова в районе дома №5 по улице Прохладной. Там укладку асфальта планируют завершить к 20:00 12 октября.
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