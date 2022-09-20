В Ленинском районе Челябинска на месяц перекроют улицу и ограничат подъезд к школе

Автомобилистам советуют ехать в объезд Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске перекроют движение на двух участках улицы Агалакова.

С 12:00 20 сентября для автомобилистов будет недоступен отрезок улицы между домами №42 и №48. Движение там обещают возобновить поле дорожных работ в 20:00 20 октября.

— В зону ограничения попадает подъезд к школе №51 со стороны улицы Агалакова, — предупредили в мэрии Челябинска.

С 12:00 26 сентября закроют также участок улицы Агалакова в районе дома №5 по улице Прохладной. Там укладку асфальта планируют завершить к 20:00 12 октября.

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