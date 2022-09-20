Добирался двое суток: канадский голкипер Эндрю Хэммонд прибыл в расположение челябинского «Трактора»

«Трактор» заключил контракт с канадским вратарем Эндрю Хэммондом до конца сезона 2022/2023. Фото ХК «Трактор»

Контракт с 34 летним канадским вратарем Эндрю Хэммондом был подписан в начале сентября. Сегодня, 20 сентября Хэммонд прибыл в Челябинск, проделав долгий путь.

— Эндрю летел из Северной Америке с пересадкой в Дубае (ОАЭ) прямым рейсом до Екатеринбурга. Там его встретили и доставили в Челябинск на авто, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ХК «Трактор».

В общей сложности он провел в пути около двух суток.

Не исключено, что голкипер сыграет за «Трактор» уже в ближайшей выездной серии (Нижний Новгород, Нижнекамск, Казань).

Большую часть карьеры Хэммонд провел в клубах АХЛ — второй по значимости лиге Северной Америки (191 матч). В этом году Хэммонду предложили пробный контракт во «Флориде», но он решил играть в Россию. Также канадец выступал в НХЛ за «Оттаву Сенаторз», «Колорадо Эвеланш», «Баффало Сэйбрз», «Миннесоту Уайлд», «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Джерси Девилз». Всего в клубах НХЛ он провел 67 матчей. На его счету 31 победа при коэффициенте надежности 2,56, процент отраженных бросков 91,6.

Кстати, 20 сентября «Трактор» выставил на драфт отказов голкипера Эмиля Гарипова.

Отметим, что недавно в Челябинск прилетел еще один заокеанский легионер – шведский защитник Адам Альквист. Контракт с ним рассчитан на один сезон.

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