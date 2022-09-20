Бабушка с внуком ехали на обед: возле ТРК «Фокус» в Челябинске перевернулась машина

Фото: Регион-74/vk.com

В Челябинске днем 20 сентября опрокинулась машина. Это случилось в районе пересечения проспекта Победы и улицы Молдавской, недалеко от ТРК «Фокус». «Mitsubishi» перевернулась на тротуаре.

По рассказам очевидцев, на иномарке ехали бабушка и внук-школьник.

Они забирали заказ из ресторана быстрого питания. Но водителя подвела путаница в проездах и дорожках возле ТРК. Женщина ошибочно предположила, что впереди есть дорога, наехала на бордюр, из-за этого машина опрокинулась.

— К счастью, все живы, — пишет пользователь в группе «Регион-74» во ВКонтакте.

В ГИБДД Челябинска сообщили, что обращения с места ДТП не поступало. Но на всякий случай к месту аварии выслали экипаж ДПС, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

— По прибытии на место, было установлено, что пострадавших нет, в помощи сотрудников ГИБДД и врачей скорой помощи водитель и пассажир не нуждаются. Инспекторы ГИБДД оказали помощь — вызвали эвакуатор, — уточнили в Госавтоинспекции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru