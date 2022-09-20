Жительница Миасса отдала 100 тысяч за смену мобильного тарифа, а тариф остался прежним

Звонивший горожанке мужчина на самом деле не работал на оператора мобильной связи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области 46-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников. Жительнице Миасса позвонил незнакомый мужчина. Он представился сотрудником мобильного оператора и предложил собеседнице сменить тариф на более выгодный.

Желая сэкономить, горожанка назвала мужчине код из пришедшей СМС-ки. После этого тарифный план на ее номере остался прежним, зато собеседник смог переадресовать вызовы и снять с банковского счета женщины 100 тыс. рублей.

Как рассказали в ГУ МВД по Челябинской области, в полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве и разыскивают обманувшего женщину афериста.

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