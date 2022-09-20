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Происшествия20 сентября 2022 8:38

Жительница Миасса отдала 100 тысяч за смену мобильного тарифа, а тариф остался прежним

Женщину обхитрили мошенники
Елена КОЛЧИНА
Звонивший горожанке мужчина на самом деле не работал на оператора мобильной связи

Звонивший горожанке мужчина на самом деле не работал на оператора мобильной связи

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области 46-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников. Жительнице Миасса позвонил незнакомый мужчина. Он представился сотрудником мобильного оператора и предложил собеседнице сменить тариф на более выгодный.

Желая сэкономить, горожанка назвала мужчине код из пришедшей СМС-ки. После этого тарифный план на ее номере остался прежним, зато собеседник смог переадресовать вызовы и снять с банковского счета женщины 100 тыс. рублей.

Как рассказали в ГУ МВД по Челябинской области, в полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве и разыскивают обманувшего женщину афериста.

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