В Челябинской области 9 взрослых и ребенка спасли во время пожара в многоэтажке

Фото: Администрация Буранного сельского поселения

В Челябинской области человек пострадал при пожаре. В субботу 17 сентября загорелся пятиэтажный жилой дом в поселке Буранный Агаповского района.

Тушить пожар примчались спасатели из Магнитогорска. Они эвакуировали из горящего дома 8 человек, в том числе ребенка через подъезд, а еще двух жильцов вытащили из окон.

При пожаре пострадал 58-летний мужчина.

— Пострадавшего госпитализировали с признаками отравления продуктами горения, — сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прежде, чем огонь потушили, сгореть успели вещи на площади 15 квадратных метров, натяжной потолок и бытовая техника.

Точную причину возгорания сейчас выясняют, но по предварительной версии жильцы случайно подожгли кухню, когда готовили еду.

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