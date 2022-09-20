В Челябинске сняли асфальт с улицы Братьев Кашириных

Фото: КДХ Челябинска

У челябинских автомобилистов прибавилось сложностей: 20 сентября пропал асфальт на участке улицы Братьев Кашириных.

Как пояснили в городском Комитете дорожного хозяйства, дорожное покрытие начали фрезеровать в соответствии с контрактом по содержанию улиц. Работы выполняет подрядчик ООО «Ойкумена».

Асфальт снимают не на всей улице, а только в районе пересечения с Северо-Крымской.

— В ночное время будут проведены работы по восстановлению асфальтового покрытия на участке, — пообещали в КДХ.

Водителей просят по возможности скорректировать маршруты передвижения по городу, так как проезд по ремонтируемому участку может быть затруднен.

Напомним, с 20 сентября на месяц перекрыли улицу Агалакова в Ленинском районе Челябинска.

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