Челябинкам расскажут, как выявить рак молочной железы на ранних стадиях

Консультации пройдут в рамках конференции.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
23 и 24 сентября челябинцы смогут получить бесплатную консультацию по ранней диагностике рака молочной железы. Встретиться со специалистами можно будет на конференции «Современное здравоохранение Южного Урала», которая пройдет в ТРК «Гагарин Парк».
− В течение всей работы выставки у посетителей будет возможность пройти вакцинацию от короновирусной инфекции и гриппа, измерить давление и сахар, пройти экспресс тест на ВИЧ, − сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
На выставке покажут новые разработки медицинского оборудования, инструментов, медикаментов российского и белорусского производства и машины скорой помощи.
А участники конференции обсудят ситуацию с пандемией, профилактику развития различных соблюдений, цифровизацию услуг и внедрение новых технологий.
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