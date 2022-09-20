Челябинкам расскажут, как выявить рак молочной железы на ранних стадиях

Консультации пройдут в рамках конференции. Фото: Кирилл САДЫКОВ

23 и 24 сентября челябинцы смогут получить бесплатную консультацию по ранней диагностике рака молочной железы. Встретиться со специалистами можно будет на конференции «Современное здравоохранение Южного Урала», которая пройдет в ТРК «Гагарин Парк».

− В течение всей работы выставки у посетителей будет возможность пройти вакцинацию от короновирусной инфекции и гриппа, измерить давление и сахар, пройти экспресс тест на ВИЧ, − сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

На выставке покажут новые разработки медицинского оборудования, инструментов, медикаментов российского и белорусского производства и машины скорой помощи.

А участники конференции обсудят ситуацию с пандемией, профилактику развития различных соблюдений, цифровизацию услуг и внедрение новых технологий.

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