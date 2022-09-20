«Золотой резерв» региона: в Челябинской области поддержат инициативную молодежь

Фото: Фонд 2020

В Челябинской области начался сбор заявок на премию, направленную на поддержку инициативной молодежи «#ДвигайЧЕ». Она пройдет уже второй раз. Организаторы — Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, определят 30 лучших проектов и выплатят победителям по 35 тыс. рублей. Таким образом будет сформирован своеобразный «золотой резерв» региона.

— Премия Фонда 2020 проходит уже второй год. Многие ребята с прошлого конкурса получили не только финансовое вознаграждение, но и наше сопровождение своих проектов, а некоторые из лауреатов помогают нам в организации премии в этом году, — рассказала учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

Фото: Фонд 2020

Но получить деньги не так легко. Для этого нужно быть не младше 14 лет и не старше 30 (это была простая часть), а также иметь за плечами успешно реализованный социальный, образовательный или культурный проект. И не абы какой, а направленный на развитие крутости и потенциала Челябинской области.

Чтобы подать заявку нужно заполнить документы по ссылке и отправить их на почту премии (fond.premia2020@gmail.com.). После этого участники пройдут онлайн-тестирование, во втором этапе им предстоит очное тестирование, в третьем — тренинг личностного роста и награждение.

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