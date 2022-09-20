ГАЗ расплющило, но водитель чудом уцелел: в Челябинской области столкнулись два грузовика

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области днем 20 сентября столкнулись грузовой ГАЗ и большегрузный МАЗ. ДТП случилось на 26-м километре дороги «Челябинск-Троицк».

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, и 59-летний водитель ГАЗа, и 55-летний водитель фуры пытались перестроиться. Водитель ГАЗ спускался с виадука и хотел заехать с полосы разгона на проезжую часть. А водитель МАЗ свернул с левой полосы на правую. Автомобили столкнулись.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

ГАЗ после этого выбросило в кювет, грузовик опрокинулся. Кабину машины сильно помяло, а кузов и вовсе разметало в клочья. Но водитель чудом уцелел.

— Ему оказана разовая медицинская помощь, от госпитализации отказался, — уточнили в УГИБДД по Челябинской области.

В полиции проводят проверку и выясняют все подробности аварии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru