В Челябинске 40% жителей спасаются от осенней хандры с помощью секса

Большинство челябинцев осенью стали чаще испытывать грусть и упадок сил Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Самым простым способом поднять себе настроение осенью для 40% жителей Челябинска стал секс с любимым человеком. Это стало известно в ходе опроса, который провели онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu и ювелирная компания SOKOLOV. Всего в исследование приняли участие 1207 человек.

Больше всего радости челябинцам приносит покупка ювелирных украшений. Этот вариант ответа выбрали 56% опрошенных. Каждый четвертый житель (23%) борется с грустью, обновляя свой гардероб. 28% челябинцев поднимают себе настроение покупкой новых гаджетов. Техника для дома радует 37% жителей столицы Южного Урала. При этом, 65% опрошенных с большим удовольствием тратят деньги на близких, чем на себя – этот показатель у челябинцев один из самых высоких по стране.

Чтобы отвлечься от проблем, жители столицы Южного Урала также предпочитают больше времени проводить с друзьями (39%), заниматься спортом (41%), чаще смотреть фильмы и сериалы (17%).

При этом большинство челябинцев (72%) осенью стали чаще испытывать грусть и упадок сил. 50% опрошенных заметили, что на улицах появилось больше грустных людей, а 74% кажется, что окружающие стали более злыми. У 39% жителей Челябинска осень ассоциируется с дождями и похолоданием. Для 26% осень – это подавленность и апатия, а для каждого седьмого – тоска и уныние.

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