В Челябинской области не могут взыскать деньги с мошенницы, оставившую без маткапитала 19 семей

С мошенницы удалось взыскать лишь мизерную часть от всей похищенной суммы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже почти полгода прошло с тех пор, как в Челябинской области вынесли приговор сотруднице ПФР, которая похитила у 19 семей средства маткапитала. Ущерб оценили на сумму более 11 млн рублей, но взыскать удалось всего лишь 40 тыс. рублей.

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова рассказала о проблеме заместителю министра труда и социальной защиты Андрею Пудову. Она пояснила, что в Пенсионном фонде не предусмотрены механизмы восстановления средств маткапитала в случаях, когда средства были похищены преступным путем и не возвращены лицом причинившим ущерб. То есть фонд выступает всего лишь держателем денег.

Андрей Пудов, выслушав депутата, пообещал подключиться к решению проблемы. Министерство готово оказать поддержку пострадавшим семьям, а также подготовить изменения в законодательстве для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

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