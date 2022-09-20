В Челябинской области ограничат движение на трассе между Чебаркулем и Миассом

Ограничения на участке трассы действуют до 23 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области между Чебаркулем и Миассом ограничат движение транспорта до 23 сентября. На участке автодороги организовали реверсивное движение со светофорами из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в ФКУ Упрдуор «Южный Урал».

— Автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута, — рассказали в управлении.

Кроме того, на участке автодороги вводится ограничение в виде снижения скорости.

К 2024 году правительство области обещает сделать 4-полосной трассу М-5 от границы с Башкирией до Кропачево. Параллельно будет построена совершенно новый участок дороги в обход Сима.

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