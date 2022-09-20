Ирина Текслер выразила соболезнования в связи со смертью Сергея Пускепалиса

Фото: пресс-служба «Фонда 2020»

Жена губернатора Челябинской области Ирина Текслер рассказала о дружбе с Сергеем Пускепалисом и выразила соболезнования в связи с его смертью. Актер умер сегодня, 20 сентября, в ДТП в Ярославской области.

— Настоящий мужчина, патриот, Человек с огромным сердцем и чувством долга, талантливейший актёр и режиссёр. Всегда протянет руку помощи нуждающимся, никогда не откажет просящим. С 2014 года постоянно ездил в ДНР и ЛНР, привозил гуманитарную помощь, поднимал моральный дух, — цитирует Текслер пресс-служба «Фонда 2020».

Вместе с первой леди Челябинской области Пускепалис работал над проектом «Аркаим. Колесница времени» — документальным фильмом про синташтинской культуре.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера Сергея Пускепалиса в связи с его гибелью в автокатастрофе.

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