В Челябинске дети подожгли балкон в жилом доме

Фото: пресс-служба МЧС Челябинской области

В челябинской пятиэтажке из-за детской шалости загорелся балкон. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

— Огонь ликвидирован. Предварительная причина происшествия — детская шалость. От МЧС работает 3 автоцистерны и 2 автолестницы, — объяснили в ведомстве.

Пострадавших в ходе происшествия нет. Автолестницы использовали для проливки балкона на пятом этаже.

Ранее схожее происшествие произошло в поселке Буранный Агаповского районе. В минувшую субботу, 17 сентября, там загорелся пятиэтажный жилой дом.

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