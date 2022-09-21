В Челябинской области могут ввести компенсацию по процентам на кредиты для газификации

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил разработать компенсацию по кредитным процентам на газификацию. Как рассказали в пресс-службе правительства, это поможет увеличить темпы подключения региона к газу.

— Наша основная задача, которую поставил Президент РФ, — обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ участков заявителей, — объяснил зампредседателя Правительства РФ Александр Новак.

Сейчас в регионе уже действуют меры поддержки граждан. Так, на дополнительную догазификацию выделено около миллиарда рублей, а челябинцы для подведения газа могут использовать маткапитал. Кроме того, для некоторых групп населения работают особые льготы.

— Принятые решения позволили нам подключить к газу порядка 1 200 семей. Это составляет 34% от общего количества подключенных к газу домовладений по программе догазификации. В целом, неплохой результат, — пояснил Алексей Текслер.

Кстати, в Челябинске на аукционе продали замороженный долгострой по адресу Васенко, 94. Победителем торгов стала организация ООО «Диск плюс», которая предложила за здание максимальную цену — 39 974 130 рублей.

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