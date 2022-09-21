Челябинские работодатели планируют повысить зарплаты уже в 2022 году

Уже в следующем году больше половины компаний хотят увеличить зарплаты
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Почти треть работодателей Челябинской области планирует повысить заработные платы уже к концу 2022 года. Об этом ИА «Уральский меридиан» рассказали в пресс-службе hh.ru Урал.
— При этом 37% фирм будут повышать и окладную, и премиальную части, 31% изменять только размер фиксированной части, а 26% переменную составляющую зарплаты. Больше половины работодателей, 57%, не планируют никаких изменений, — цитирует исследование издание.
При этом в следующем году ситуация может улучшиться. Как указано в исследовании уже 2023 году 49% компаний расчитывают повысить зарплаты сотрудников.
Кстати, в Челябинской области начался сбор заявок на премию, направленную на поддержку инициативной молодежи «#ДвигайЧЕ». Она направлена на поддержку социальных, культурных и образовательных инициатив.
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