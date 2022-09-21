Депутат Госдумы от Челябинской области хочет ускорить принятие закона об запрете пропаганды ЛГБТ

Депутат уже обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова считает, что необходимо ускорить рассмотрение и принятие закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Как пишет чиновница в соцсетях, это необходимо из-за свободного доступа соответствующей литературы в магазинах.

— Летом ко мне обратилась председатель Совета родителей одной московской школы. Она рассказала, что в свободной продаже есть много книг, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения. Информация подтвердилась, — пишет Лантратова.

Как отметила депутат, такая ситуация происходит в книжных Москвы, Владивостока, Сочи, Майкопа и других городов. При этом Лантратова также обращалась в СК и Генпрокуратуру с просьбой проверки магазинов, но никаких нарушений не было найдено, так как такие книги запакованы и маркированы как 18+.

Ранее Лантратова обратила внимание на проблему с механизмом восстановления маткапитала. Не так давно сотрудницу челябинского ПФР осудили за похищение у 19 семей средств материнского капитала. Ущерб оценили на сумму более 11 млн рублей, но взыскать удалось всего лишь 40 тысяч рублей.

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