Ловко вынимал телефоны из мужских брюк: в подъезде челябинской многоэтажки поймали карманника

Молодой человек стянул телефоны сразу у двух человек на остановке Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске полицейские задержали вора, оставившего минимум троих горожан без телефонов. Карманник действовал настолько ловко, что его жертвы даже не подозревали, что их обокрали.

19-летний челябинец вытащил телефоны из карманов брюк двух незнакомых мужчин на остановке общественного транспорта по проспекту Ленина, а еще один гаджет незаметно забрал у владельца возле дома на улице Салютной. Владельцы телефонов в это время разговаривали со своими знакомыми и не следили за карманами.

После похититель зашел с приятелями в подъезд одного из домов Тракторозаводского района. По совпадению в тот же подъезд на вызов приезжали сотрудники полиции. Увидев их, вор бросился наутек. Полицейские заподозрили, что совесть молодого человека нечиста, догнали его и задержали.

Сотрудники МВД изъяли краденные телефоны и связались с их хозяевами. Сами мужчины не заявляли о краже, думая, что просто потеряли где-то свои гаджеты.

Как уточнили в УМВД Челябинска, телефоны вернули владельцам, а в отношении 19-летнего горожанина возбудили уголовное дело о краже. Ранее не судимому молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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