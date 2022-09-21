В Копейске при пожаре в жилом доме погиб 84-летний мужчина

В Копейске загорелся двухэтажный жилой дом
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Челябинской области восемь человек, в том числе трое детей эвакуировались во время пожара в жилом доме. Еще один человек, 84-летний мужчина, погиб.
Пожар случился ранним утром 21 сентября в двухэтажке по 2-му Снайперскому переулку в Копейске. Вспыхнула квартира на верхнем этаже.
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, с огнем боролись 22 человека, 6 пожарных машин. Пламя удалось потушить. Причины происшествия пока выясняют.
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