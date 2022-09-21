Билайн и главы регионов заключили соглашения о развитии цифровой среды по всей России

Фото: предоставлено билайном

ПАО «ВымпелКом» и 4 глав администраций (Приморский Край, Республика Бурятия и Хакасия, а также Чукотский автономны округ), подписали Соглашения о сотрудничестве на ВЭФ-2022(Восточный экономический форум).

Основными задачами по этим договоренностям станут развитие цифровой среды и экономики на территории регионов, помощь в реализации национальных программ и проектов. Договоренности предусматривают совместную работу по таким направлениям, как развитие телекоммуникационной инфраструктуры, реализация национальных проектов, а также усиление эффективности управленческой деятельности и повышение инвестиционной привлекательности регионов.

В частности, технологии билайн по анализу больших данных с помощью искусственного интеллекта помогут в развитии транспортной инфраструктуры, определении потоков и уровня миграции населения, а также разработке инновационных программ в сфере туризма*. Решения по аудио- и видеоаналитике позволят повысить качество оказываемых государственных услуг и уровень безопасности в регионах**.

Также значительное внимание будет уделено цифровизации населенных пунктов и совместным усилиям по таким направлениям как безопасность и качество дорог, умный город, телемедицина, цифровая образовательная среда, система интеллектуального учета ресурсов и др.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом»:

«Подписанные соглашения являются продолжением той важной работы, которую уже давно ведёт билайн совместно с руководством регионов по комплексной цифровиции территорий. Это чрезвычайно важно для гармоничного развития всех составляющих, от которых зависит качество жизни людей.

Кроме того, комплексная цифровизация повышает эффективность управления и открывает отличные перспективы для развития экономики регионов. Мы готовы делиться экспертизой, своими передовыми наработками в этой сфере и предоставлять каналы связи, облачные хранилища, дата-центры, в которых хранится и обрабатывается вся информация. Перечень отраслевых решений, в которых могут применяться наши технологии, весьма обширен. Но, вместе с тем, каждому региону требуется индивидуальный подход, поэтому мы реализуем такие проекты как комплексно, так и путем внедрения отдельных элементов.»

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