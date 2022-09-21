Самолет «Челябинск-Москва» задержали почти на восемь часов

Пассажиры проведут в Челябинске лишние 7 часов 40 минут Фото: Андрей АБРАМОВ

В челябинском аэропорту отложили вылет рейса в Москву. Согласно табло воздушной гавани, самолет компании S7 должен был отправиться в столицу в 6:30, но этого не произошло. Вылет отложили на 7 часов 40 минут – до 14:10.

Задерживается и прибытие в Челябинск самолёта той же компании. Airbus из московского аэропорта Домодедово должен был приземлиться в Челябинске в 5:45, но теперь его ждут к 13:30.

В пресс-службе «Челябинского авиапредприятия» сообщили, что точная причина опозданий пока не известна: авиакомпания сообщила только о позднем прибытии самолетов.

В аэропорту Домодедово сообщают, что время вылетов изменено по решению авиакомпании. В справочной службе S7 Airlines подтвердили, что рейсы задержаны, но причину назвать не смогли.

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