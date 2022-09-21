Почтовые отделения в селах Челябинской области превратят в центры соцуслуг

На почте появятся тонометры и доступ в интернет Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области в 2023 году собираются модернизировать 123 сельских почтовых отделения. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, в 82 офисах Почты России устроят капремонт, а в остальных просто заменят технику и мебель. В итоге отделения должны превратиться в центры оказания социальных услуг.

Посетители почты смогут воспользоваться компьютером, чтобы зайти на портал госуслуг. А еще на почте обязаны будут предоставить желающим тонометры и термометры для проверки температуры и давления, помочь заказать нужные лекарства.

До конца 2022 года рассчитывают обновить 57 почтовых отделений в селах Челябинской области и еще дно построить с нуля в поселке Демарино.

— Несмотря на ряд сложностей, которые были в этом году, мы все успеваем: готовность объектов свыше 95%, 32 объекта уже завершены, остальные в финальной стадии, после поступления мебели откроются и они, — рассказал о процессе модернизации губернатор Алексей Текслер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru