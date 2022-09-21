В Челябинской области не выпустили из СИЗО замглавы района, обвиняемого в 10 взятках

По версии следствия, замглавы района незаконно помог бизнесмену Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Замглавы Ашинского района Челябинской области Семен Авраменко останется в СИЗО как минимум до 27 сентября. Такое решение принял Челябинский областной суд. Семена Авраменко обвиняют в получении взяток в обмен на участие в махинациях при покупке жилья для сирот.

Ранее суд отправил замглавы района под стражу на время следствия, чтобы тот не скрылся от преследования и на повлиял на участников дела. Как рассказали в региональной прокуратуре, адвокат Семена Авраменко обжаловал судебное решение о продлении времени содержания своего подзащитного под стражей. Защитник заявил, что замглавы района не собирается мешать расследованию и суду, и просил перевести того под домашний арест. Однако областной суд отказался смягчать меру пресечения.

Напомним, Семена Авраменко задержали в конце прошлого года. Его обвиняют в 10 эпизодах получения взяток за помощь предпринимателю в заключении контракта на покупку жилья для детей-сирот.

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