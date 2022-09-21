Деревья посадили, о скамейках только думают: в Челябинске создают новую прогулочную зону за 2,4 млн рублей

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске появится новая небольшая прогулочная зона. Она расположена около домов №19 и №19Б по улице Каслинской. В благоустройство территории вложили 2,4 млн рублей.

Как уточнили в администрации города, сейчас работы по обустройству пешеходной зоны уже близки к завершению. Со старых деревьев спилили сухие ветки, посадили молодые деревца, проложили тротуары и поставили фонари. Предстоит еще разбить газон между деревьями.

— Если жители домов примут решение по установке скамеек и урн, администрация Калининского района проработает этот вопрос, — пообещали в мэрии Челябинска.

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