На пресс-конференции «Комсомолки» эксперты обсудят преимущества электронных сертификатов на покупку кресел-колясок и протезов

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Почти год в Челябинской области действуют электронные сертификаты на приобретение технических средств реабилитации (кресел-колясок, слуховых аппаратов и протезов). Как же он работает и в чем его плюсы? Насколько активно южноуральцы пользуются электронными сертификатами? Упрощает ли это для них приобретение необходимых средств? Что такое «Социальный навигатор» и как он может помочь жителям области в разных ситуациях? Все это обсудим в пресс-центре «Комсомольской правды» в Челябинске 23 сентября в 11:00.

Спикеры

1. Елена Лоскутова, заместитель начальника отдела социальных программ Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования.

2. Наталья Талеренко, начальник отдела страхования профессиональных рисков Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования.

3. Алексей Котлов паралимпиец и участник паралимпийских игр в Лондоне.

4. Евгений Карабанов, управляющий челябинским филиалом Московского протезно-ортопедического предприятия минтруда России.

5. Владимир Крохалев, руководитель «Орто-Меда».

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире, посмотреть его можно в группе «ВКонтакте».