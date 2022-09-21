Челябинский журналист написал книгу о полном кавалере орденов Трудовой Славы Андрее Чепелеве

Андрей Чепелев трижды перевыполнял план и стал полным кавалером орденов Трудовой Славы. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Журналист из Челябинска Роман Грибанов написал книгу о полном кавалере орденов Трудовой Славы Андрее Чепелеве. «Непобедимый Чепелев. Воспоминания и размышления о человеке и его эпохе» рассказывает о судьбе удивительного человека простым языком, чтобы было понятно и интересно не только историкам, но и обычным людям.

– С огромным интересом взялся описывать жизнь и карьеру выдающегося челябинца, прославившего трудовыми подвигами имя своего города на весь мир. Таких людей, как Чепелев, принято называть «соль земли», в правдивости этого выражения вы убедитесь, прочитав книгу. Человек всей своей жизнью явил пример служения своей Родине, явив стандарт успешной и при этом абсолютно честной карьеры для подрастающего поколения жителей нашего города, – рассказал Роман Грибанов.

О Чепелеве вспоминают родственники и коллеги по работе на ЧТЗ и в научном центре ЮУРГУ. Среди них президент ЮУРГУ Александр Шестаков, председатель Гордумы Челябинска Андрей Шмидт и члены Общественной палаты. В книгу включены и публикации советской и областной печати, в которых описывают детали подвига трудового коллектива ЧТЗ и Андрея Чепелева.

А областной государственный исторический музей и музей ЧТЗ предоставили архивные фотографии и артефакты советской эпохи.

Презентация книги пройдет на южноуральской книжной ярмарке 22 сентября в 17.00.

Комсомолка не раз писала об удивительном человеке Андрее Чепелеве. Он родился в тюрьме, послевоенное детство было голодным. Работая токарем-карусельщиком на ЧТЗ, он добился невероятных успехов. Выполнял пятилетние планы, вел за собой коллектив предприятия и в 70-80 годы стал одним из символов трудового Челябинска.

Чепелев выступал на соревнованиях по профессиональному мастерству. Его успехи признавали и в США, и в Японии. А его идеи об организации труда и росте качества внимательно изучали в СССР.

А в XXI веке токарь руководил научно-производственным машиностроительным направлением Южно-Уральского государственного университета.

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