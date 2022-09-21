Туристов на один день бесплатно пустят в нацпарк «Таганай»

Бесплатным сделают вход в эколого-туристический комплекс на Семибратке. Фото: нацпарк "Таганай"

В национальный парк «Таганай» в Челябинской области 1 октября будут бесплатно пускать туристов. В этот день проведут День открытых дверей на Семибратке. Акцию приурочили к Всемирному дню туризма.

Гости «Таганая» смогут оценить новый маршрут, пройти пешком из Европы в Азию. Туристов будут принимать с 10:00 до 17:00. Одно из златоустовских кафе собирается обеспечить приезжих обедами. Школьников пригласят на эко-квест, а все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах от златоуствоского Центра развития туризма и Гильдии оружейников.

—Запланированы 4четыре бесплатные экскурсии, которые начнутся в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00, — рассказали в пресс-службе нацпарка.

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