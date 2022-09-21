Губернатор Алексей Текслер предложил увеличить федеральные дотации на повышение зарплаты бюджетников

фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Теклсер озвучил ряд предложений по распределению федеральных дотаций на заседании комиссии Госсовета России по направлению «Экономика и финансы». Участниками совещания также стали представители федеральных органов власти, главы регионов. Основной темой стали межбюджетные отношения, формирование проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Как председатель комиссии по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер предложил индексировать дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. В первую очередь для увеличения заработной платы работникам бюджетной сферы - дотации должны быть увеличены с 90 до 100 миллиардов рублей.

Также глава региона инициировал зачисление в бюджеты субъектов Российской Федерации акцизов на табачные изделия, направлять средства, оставшиеся после реструктуризации бюджетных кредитов, на реализацию нацпроектов.

Первый заместитель Министра финансов РФ Леонид Горнин в ходе заседания отметил, что некоторые предложения Алексея Текслера уже поддержаны Минфином России и будут отражены в федеральном бюджете.

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