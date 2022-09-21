В Челябинске девушка украла у ребенка смарт-часы с Фиксиками и пенал

Сотрудник ПДН и те самые часы. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинску.

22-летняя челябинка украла у ребенка смарт-часы с фиксиками и пенал. Ловить горе-преступницу по горячим следам пришлось отцу девочки и сотруднику полиции.

После уроков 10-летняя девочка отправилась с одноклассниками играть во дворе дома, а рюкзак оставила на школьном крыльце. А когда собралась домой, увидела, что его там нет.

Спустя время отцу девочки позвонила неизвестная женщина и рассказала, что нашла рюкзак недалеко от школы. Забрав рюкзак, семья не нашла в нем пенал и смарт-часы. Отец девочки обратился в полицию.

С помощью приложения для отслеживания смарт-часов родители девочки узнали, где находится девайс. На адрес выехал инспектор ПДН старший лейтенант Максим Кудрявцев. Пришлось даже устроить небольшую «погоню», девушка уехала вместе с часами на другой адрес. Там ее и задержали.

– В ходе беседы 22-летняя челябинка девушка созналась в совершении противоправного деяния. Похищенные часы и пенал находились при ней. Имущество изъято и возвращено школьнице, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинску.

А в отношении задержанной возбудили уголовное дело. Ее подозревают в краже.

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