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Происшествия21 сентября 2022 9:13

В Челябинске пассажирку ошпарило жидкостью из системы охлаждения автобуса

В салоне прорвало шланг
Елена КОЛЧИНА
Пострадала женщина, севшая в автобус №15

Пострадала женщина, севшая в автобус №15

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске пассажирка получила ожоги в автобусе. Инцидент произошел вечером 20 сентября.

Как сообщили в ГИБДД города, 42-летняя женщина ехала в автобусе №15. Когда ЛИАЗ проезжал по улице Дегтярева, в его салоне оборвался шланг системы охлаждения. Горячая жидкость вырвалась наружу.

Получившей ожоги пассажирке оказали первую медицинскую помощь и отправили долечиваться на дому.

В ГИБДД после случившегося начали проверку.

Ранее в Челябинске девочка обожгла ногу о раскаленный радиатор в автобусе.

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