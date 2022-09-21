В Челябинске пассажирку ошпарило жидкостью из системы охлаждения автобуса

Пострадала женщина, севшая в автобус №15 Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске пассажирка получила ожоги в автобусе. Инцидент произошел вечером 20 сентября.

Как сообщили в ГИБДД города, 42-летняя женщина ехала в автобусе №15. Когда ЛИАЗ проезжал по улице Дегтярева, в его салоне оборвался шланг системы охлаждения. Горячая жидкость вырвалась наружу.

Получившей ожоги пассажирке оказали первую медицинскую помощь и отправили долечиваться на дому.

В ГИБДД после случившегося начали проверку.

Ранее в Челябинске девочка обожгла ногу о раскаленный радиатор в автобусе.

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