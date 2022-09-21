В Челябинске пассажирку ошпарило жидкостью из системы охлаждения автобуса

Пострадала женщина, севшая в автобус №15
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске пассажирка получила ожоги в автобусе. Инцидент произошел вечером 20 сентября.
Как сообщили в ГИБДД города, 42-летняя женщина ехала в автобусе №15. Когда ЛИАЗ проезжал по улице Дегтярева, в его салоне оборвался шланг системы охлаждения. Горячая жидкость вырвалась наружу.
Получившей ожоги пассажирке оказали первую медицинскую помощь и отправили долечиваться на дому.
В ГИБДД после случившегося начали проверку.
Ранее в Челябинске девочка обожгла ногу о раскаленный радиатор в автобусе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru