В Челябинской области мошенник оставил без денег учительницу

Учительница назвала мошеннику данные, которые нельзя сообщать никому Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области жертвой аферистов стала 41-летняя учительница.

Жительнице Трехгорного позвонил незнакомец. Мужчина представился сотрудником банка, рассказал, что кто-то хочет получить кредит от имени собеседницы и попросил сообщить данные банковской карты и код из СМС-ки, якобы для отмены кредита.

Поверив аферисту, горожанка назвала все необходимые цифры. Вскоре с ее счета пропало 60 тыс. рублей.

Учительница обратилась за помощью в полицию. Как сообщили в региональном ГУ МВД, мошенника сейчас пытаются разыскать.

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