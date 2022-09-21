В Магнитогорске спасателям пришлось снимать с дерева мужчину, который полез доставать котика

На вызов приехали сотрудники МЧС Фото: «Черное&Белое Магнитогорск»

В Магнитогорске Челябинской области жители спасли кота, застрявшего на дереве. По словам очевидцев, усатого туда загнали собаки. Тогда неравнодушный парень залез на дерево, но мало того, что не смог дотянуться до котика, так еще и застрял сам.

На место вызвали сотрудников МЧС, которые предложили помощь магнитогорцу. Тот попросил спасти не только его, но и котика, однако спасатели отказали ему в этой просьбе. Жителей такой ответ возмутил.

— Какие бы ни были правила, я считаю абсолютно ужасным не спасти, когда есть такая возможность, — написал очевидец в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск».

В комментарии к посту сбежались десятки людей, которые объяснили ему, что спасать котиков — это не прямая обязанность сотрудников МЧС. И в этот момент могут случиться куда более страшные события, на которые спасатели могут не успеть. К тому же, кошка вполне может своими силами слезть с дерева, если захочет. Такую точку зрения разделяют и в самом МЧС.

— Первоочередные мероприятия, которые сотрудник МЧС должны проводить, — это оказание помощи и спасение населения и его имущества. В этот момент, когда мы будем заниматься не прямыми своими обязанностями, кому-то может понадобиться реальная помощь, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В МЧС также уточнили, отделение, которое приехало на вызов спасать котика, обслуживает густонаселенный район.

Котика в итоге спасли жители дома. Парень снова забрался наверх и отпилил ветку, на которой сидел питомец. Снизу в этот момент стояли люди, которые поймали кота в плед и отпустили.

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