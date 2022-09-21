В Бакале отключили центральную котельную из за долгов на 15 млн перед поставщиком энергии

Трубы в квартирах у жителей Бакала могут остаться пустыми и после старта отопительного сезона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области целый город накануне осеннего похолодания может остаться без тепла и горячей воды. Из кранов в Бакале бежит ледяная и грязная жидкость, а от пустых труб в квартирах становится только неуютнее.

– Вы элементарно не можете дать отопление в детских садах! А почему дети должны страдать из-за халатности, – возмущается подписчица группы «А.Л. Текслер, помоги!».

Тем временем компания ООО «Нефтехимавтоматика-С», которой принадлежит котельная, накопила долги на сумму около 15 млн рублей перед поставщиком электроэнергии. В администрации города об этом знают и сейчас обращаются в суд, чтобы принудительно выкупить котельные и подключить к теплу социальные объекты до урегулирования финансовых конфликтов.

Тем временем горожане, изрядно платившие за коммуналку, мерзнут и страдают от холода. Те же проблемы сохраняются у детских садов и больниц.

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