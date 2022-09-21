В Челябинской области на месяц продлили ограничение движения в районе Канашево

На трассе "Иртыш" продолжают ремонт
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинской области продлевают действие ограничений на трассе Р-254 «Иртыш». На дороге продолжается ремонт. Из-за этого с 21 сентября до 1 ноября будут организовывать реверсивное движение и ограничат скорость проезда.
Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», в Челябинской области ограничения продолжат действовать на участке с 47 по 55 километр трассы, возле села Канашево.
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