В Челябинской области на месяц продлили ограничение движения в районе Канашево

На трассе "Иртыш" продолжают ремонт Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области продлевают действие ограничений на трассе Р-254 «Иртыш». На дороге продолжается ремонт. Из-за этого с 21 сентября до 1 ноября будут организовывать реверсивное движение и ограничат скорость проезда.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», в Челябинской области ограничения продолжат действовать на участке с 47 по 55 километр трассы, возле села Канашево.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru