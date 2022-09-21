Не смотрел, куда стреляет: в Курганской области один охотник случайно убил другого

Фото с места преступления: СУ СКР по Курганской области

Один участник охоты в Курганской области по невнимательности застрелил другого.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», 43-летний мужчина из Тюменской области приехал погостить в соседний регион. 18 сентября он в компании местных жителей отправился на охоту в лес на территории Шатровского района.

Тюменец выстрелил из карабина, не посмотрев заранее, куда целится. В результате он попал в 44-летнего мужчину, ранение оказалось смертельным.

В отношении охотника возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи опросили свидетелей и ждут результатов экспертиз.

Жителю Тюменской области грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

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