Не смотрел, куда стреляет: в Курганской области один охотник случайно убил другого

Фото с места преступления: СУ СКР по Курганской области
Один участник охоты в Курганской области по невнимательности застрелил другого.
Как сообщает ИА «Уральский меридиан», 43-летний мужчина из Тюменской области приехал погостить в соседний регион. 18 сентября он в компании местных жителей отправился на охоту в лес на территории Шатровского района.
Тюменец выстрелил из карабина, не посмотрев заранее, куда целится. В результате он попал в 44-летнего мужчину, ранение оказалось смертельным.
В отношении охотника возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи опросили свидетелей и ждут результатов экспертиз.
Жителю Тюменской области грозит лишение свободы на срок до 3 лет.
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