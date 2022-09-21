Ректор ЮУрГУ на вопрос о частичной мобилизации студентов ответил цитатой министра обороны Шойгу

руководство вуза призывает студентов сохранять спокойствие. Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области, как и во всей России, началась частичная мобилизация граждан для участия в спецоперации. Но многим пока не до конца ясно, кого касается этот процесс. Много вопросов поступают от студентов. Ректор ЮУрГУ Александр Вагнер дал пояснения в своем телеграм-канале, используя слова министра обороны Сергея Шойгу.

– Уважаемые студенты и родители! Отвечая на вопрос многих из вас, направляю комментарий министра обороны, – сопроводил видео своим комментарием Вагнер.

– В текущей информационной ситуации мы предлагаем только одно: сохранять спокойствие, не верить слухам, интерпретациям и домыслам, – добавили в пресс-службе ЮУрГУ.

В своем комментарии Сергей Шойгу ясно дает понять, что для участия в СВО студенты задействованы не будут. Поэтому с занятий их никто забирать не планирует.

– Ни о каких студентах, обучающихся в вузах, речь не идет и не может идти ни при каких условиях. Пусть ходят на занятия, учатся, никто их призывать и мобилизовать не будет, — объяснил министр обороны.

Напомним, о частичной мобилизации объявил Владимир Путин в своем послании 21 сентября. После этого его поддержал Алексей Текслер и призвал южноуральцев к сплочению друг с другом и со страной.

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