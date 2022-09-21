В Челябинске троллейбусы №7 и №12 временно поменяют маршруты

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске на пересечении Свердловского проспекта и улицы Калинина начнут проводить аварийные работы на тепломагистрали. В связи с этим маршруты троллейбусов №7 и №12 временно изменятся, сообщили в пресс-службе «ЧелябГЭТ».

— Закрывается движение троллейбусов маршрутов №7 и 12 по Свердловскому проспекту на участке от Комсомольского проспекта до улицы Труда с 9:30 часов 22 сентября до 06:00 часов 23 сентября, — уточнили в пресс-службе.

Движение маршрутов будет организовано следующим образом:

— Троллейбус №7 ЧМК - Комсомольский пр. - ул. Молодогвардейцев - ул. Бр. Кашириных - ул. Труда - ДС «Юность» - АМЗ, обратно через ДС «Юность» - Алое поле - ул. Энгельса;

— Троллейбус №12 ул. Молдавская - Комсомольский пр. - ул. Молодогвардейцев - ул. Бр. Кашириных - ул. Труда - ДС «Юность» - АМЗ, обратно через ДС «Юность» - Алое поле - ул. Энгельса.

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