В Челябинской области для жителей из ДНР и ЛНР организуют избирательные участки для голосования на референдумах

Голосование будет проходить пять дней Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители из Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей смогут высказать свое мнение за присоединение к РФ даже в Челябинской области. На территории региона организуют избирательные участки для участия в референдумах. Об этом в среду, 21 сентября, сообщили в челябинском избиркоме.

— Избирательная комиссия Челябинской области в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России окажет содействие избирательным комиссиям ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в организации работы участков на территории области, — рассказали в облизбиркоме.

Голосование пройдет в следующие сроки:

— с 23 по 26 сентября 2022 года - вне помещения для голосования;

— 27 сентября 2022 года – в помещении для голосования, расположенного в ДК им. Колющенко, по адресу: ул. Доватора, 15.

По вопросам участия в референдуме просят обращаться по телефону горячей линии: 8-351-727-71-06

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