Челябинец угнал два автомобиля, чтобы добраться до Еманжелинска

Фото: УМВД по г. Челябинску

В Челябинске 31-летний мужчина угнал два отечественных автомобиля, чтобы добраться до Еманжелинска. Доехать самостоятельно до пункта назначения он не смог, так как одна машина сломалась, а другая была разбита в ДТП.

Как сообщили в УМВД по городу Челябинску, двое жителей Ленинского района обратились в полицию об угоне своих ВАЗ-2104 («Жигули») со дворов домов по улицам Барбюса и Шота Руставели. Суммы ущербов составили свыше 60 и 80 тысяч рублей.

Полицейские начали поиск угонщика и вскоре нашли его – им оказался ранее судимый и неработающий житель Челябинска. Выяснилось, что мужчина решил угнать автомобиль «Жигули» со двора дома по улице Барбюса, но доехав до соседнего двора машина сломалась. После этого он похитил из нее аккумуляторную батарею стоимостью около 2,5 тысяч рублей, а потом по улице Шота Руставели нашел другой автомобиль точной такой же марки. Челябинец замкнул провода в салоне машины и поехал кататься за пределы Челябинска. Доехав до заправки в Еткульском районе, он не справился с управлением и въехал в ограждение, проколов два колеса. Из этого автомобиля он тоже вытащил аккумулятор, который позже потом сдал на металлолом в Еманжелинске.

— Автомобили и аккумуляторы были найдены оперативниками и после проведения необходимых следственных действий будут возвращены владельцам. Общая сумма ущерба составила более 140 тысяч рублей, — рассказали в УМВД по г. Челябинску.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела о краже и об угоне. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы. Сейчас челябинец находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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